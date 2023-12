Estudantes capixabas recebem medalhas da Olimpíada Brasileira de Matemática

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), realizou, na tarde desta quarta-feira (13), a cerimônia capixaba de premiação da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP), referente à edição de 2022. Foram homenageados 183 estudantes pelo desempenho na OBMEP, sendo 11 com medalhas de ouro, 46 com medalhas de prata e 126 com medalhas de bronze.

O evento é realizado todos os anos pela Sedu e pela coordenação Regional da OBMEP/ES, por meio do Programa Matemática na Rede. A edição deste ano teve a participação do governador do Estado, Renato Casagrande, que falou sobre a importância da constante melhoria na aprendizagem da disciplina.

“Quando você entende e compreende, a Matemática torna sua vida muito mais prática. Para governar o Estado, preciso me debruçar sobre diversos números e preciso ser prático para resolver questões importantes. Premiar quem teve bom desempenho na OBMEP é também uma atitude de incentivo a outros estudantes para que participem nas próximas edições. Nossas escolas têm oportunidade de ofertar inovação e uma parte do Programa Matemática na Rede é essa Olimpíada”, disse Casagrande.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Ângelo, destacou, em sua fala, que está muito feliz em poder, mais um ano, premiar os alunos que participaram da Olimpíada. “Dentre milhares de inscritos, vocês são os que estão sendo premiados com medalhas, e isso mostra o quanto são merecedores. Priorizar essa cerimônia mostra a dedicação do governador, aqui presente, não só pela educação, mas em especial à Matemática. Quero ressaltar que, no próximo ano, o ensino da disciplina estará entre as ações prioritárias da Sedu”, afirmou.

Durante o evento foi realizada uma minifeira de Matemática com projetos desenvolvidos por estudantes da Rede Pública de Ensino e por laboratórios de instituições de Ensino Superior. Entre os projetos estavam: gerador de hidrogênio, prótese de mão robótica, jogo de tabuleiro, entre outros.

Os 183 estudantes premiados fazem parte das Redes Municipais, Estadual e Federal. Confira os medalhistas clicando AQUI.

O aluno André Butcovsky Jejesky, do 8º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professor Santos Pinto, localizada em Governador Lindenberg, conquistou sua segunda medalha de ouro na OBMEP. “Desde pequeno eu sou bom em Matemática. Fazia contas de cabeça desde pequenininho, e isso chamou a atenção das pessoas e da minha família. Então comecei a me dedicar ainda mais à disciplina. Hoje faço parte do Programa de Iniciação Científica Júnior e participo da Olimpíada. Ganhei ouro em 2021 e 2022”, lembrou.

Matemática na Rede

O Programa Matemática na Rede tem como objetivo promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento, contribuindo para a melhoria da qualidade da Educação Básica. Visa também incentivar o estudo da Matemática entre estudantes e a integração com as universidades, os institutos de pesquisa e as sociedades científicas.