Familiares e amigos se mobilizam em campanha de doação de sangue

Após um acidente ocorrido na última sexta-feira, familiares de Ney Coelho Rocha estão se mobilizando para pedir doação de sague. A campanha começou neste sábado (16) e quem se interessar em doar pode ir à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim ou de Castelo, no sul do estado.

Caso alguém precise de ajuda com a locomoção pode ligar para o número (28) 28 99278-7908, que os amigos providenciam a carona. São aceitos todos os tipos de sangue e não só um tipo especifico.

Para doar sangue é preciso estar atento a alguns requisitos básicos:

