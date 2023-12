Final da Copa Vila Velha de Futebol Amador será neste sábado (16)

Neste sábado (16), às 14h30, no Estádio do Tupi, no bairro Itapuã, será o dia da grande final da Copa Vila Velha de Futebol Amador.

A princípio, o evento que teve a representatividade de 28 bairros do município, com a participação de 44 times e 1.320 atletas.



Nas semifinais, oito times foram divididos em dois grupos. Grupo A com as equipes de Santa Inês, Botafogo (de Ataíde), Barcelona (de Novo México) e 138 UV (do Ibes). Bem como o Grupo B, que teve a participação das equipes Explosão (de Santa Rita), Boi de Raça (Barra do Jucu), MK (de Terra Vermelha) e Unidos da Vila (de Vila Garrido).



“A realização da Copa é um marco importante para o futebol amador, uma iniciativa que incentiva o crescimento do esporte no município. Nossa visão é fomentar cada dia mais eventos como este para fortalecer o esporte capixaba”, afirmou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Andinho Almeida.



A Copa Vila Velha de Futebol é uma realização da Prefeitura Municipal de Vila Velha, aliás, em parceria com a Liga Independente de Esporte Amador de Vila Velha.

Você não pode ficar de fora! Venha torcer para o seu time, nesta grande final. Sábado (16), no Estádio do Tupi, no bairro Itapuã, às 14h30.