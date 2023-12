Final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, nesta quarta (6)

Chegou o dia da grande final do VII Campeonato Municipal de São José de Anchieta de Futebol de Campo. Na quarta-feira (6), acontece o jogo da grande final, entre os times Resenha FC e Benevente FC. A competição inicia a partir das 19h30, no Estádio de Nova de Jerusalém, na sede de Anchieta.

De acordo com a secretaria de Esportes da Juventude (Sejuv), organizadora do campeonato, nove times estavam na disputa desde o início do campeonato, em outubro.

“O principal objetivo do campeonato foi integrar as comunidades de Anchieta através do esporte”, afirma o titular da pasta, João Orlando Simões.

A Sejuv lembra que, de acordo com a Lei Estadual nº 11.703/2022, é proibido utilização, queima e soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso.

RODADA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL

Resenha FC x Benevente FC, quarta-feira, 6 de dezembro, às 19h30, no Estádio de Nova Jerusalém.