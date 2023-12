Final do Sub-15 e do X1 da Copa das Favelas será nesta quarta (6)

Nesta quarta-feira (6), acontece a grande final da categoria Sub-15 da Copa das Favelas Zumbi, o evento será realizado na quadra do Zumbi, ao lado do CRAS.

Além da final da modalidade Sub-15, teremos outra final no mesmo dia, o X1 da favela, evento criado em meio ao outros torneios.

A grande final da categoria Sub-15 da Copa das Favelas, será hoje, entre o Projeto Abraçando Futuro (Village) contra o Projeto Renascer (Zumbi). Já no X1 da Favela, se enfrentam a dupla Luiz Felipe/Yan Oliveira contra Jhony Erick/Ivo Mendonça

A final promete ser um grande espetáculo, além de esbanjar técnica e talento, os meninos estão focados em levar esse título para casa.

” Hoje, a favela vai sorrir mais uma vez, nesse grande evento que foi a Copa das Favelas do Zumbi. A quadra estará lotada, com crianças, adolescentes, familiares, torcendo e vibrando a cada lance dentro da quadra”, ressaltou Pablo Miller, diretor do evento.

As grandes finais do torneio começam hoje, porém, na próxima sexta-feira (8), as finais das modalidades feminino e masculino adulto serão realizadas.

Traga sua família e amigos para esse grande evento no bairro Zumbi, você não pode ficar de fora!

Foto: Divulgação