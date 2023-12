Foragido do sistema prisional de Minas Gerais é preso no Espírito Santo

Um homem, foragido do sistema prisional de Minas Gerais, foi preso, no último sábado (16), pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Núcleo de Inteligência (NIG) do Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal (GETEP), no Espírito Santo. O acusado estava foragido desde o dia 3 de outubro de 2023.

De acordo com o MPES, o foragido cumpria o regime semiaberto e tinha obtido o benefício de trabalho externo em empresa conveniada com a Secretaria de Estado da Justiça de Minas Gerais. Contudo, em razão da fuga, a Justiça determinou a regressão de regime semiaberto para o regime fechado. O mandado de prisão foi expedido pelo juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Governador Valadares.

Entretanto, o foragido cumpria pena desde 2013. Ele foi condenado a 25 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de homicídio qualificado (por motivo fútil) e ocultação de cadáver.