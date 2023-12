Frente fria à vista! Calor aumenta no ES antes da virada do tempo

Frente fria à vista no Espírito Santo! Nos últimos dias, Vitória ficou entre as cinco capitais mais quentes do Brasil. A temperatura máxima da última terça-feira (5), foi de 35,0°C. Com temperatura de 37,0°C, Ecoporanga ficou entre os locais mais quentes da região Sudeste nesta terça-feira (5).

A semana segue com muito calor para os capixabas, mas já tem uma frente fria à vista para pôr ‘ordem na temperatura’. Confira como fica o tempo no Espírito Santo nos próximos dias.

Influência da ASAS

A alta pressão atmosférica do Atlântico Sul, que é abreviada como ASAS, está atuando forte na região do Espírito Santo e no leste e norte de Minas Gerais.

Esta alta pressão inibe o crescimento das nuvens, reduz a chance de chuva e também dificulta a aproximação das frentes frias. Com pouca nebulosidade e o sol forte, as temperaturas se mantém elevadas.

Calor e pouca chuva

Até a sexta-feira (8), a ASAS vai predominar sobre o Espírito Santo e todo o estado continua com muito sol e pouca chance de chance de alguma chuva.

Nesta quarta (6), pode chover rapidamente no extremo norte capixaba. Na sexta (8), algumas pancadas de chuva poderão ocorrer a partir da tarde na Grande Vitória e Sul do Espírito Santo, mas até a sexta (8), o calor ainda será intenso.

Frente fria à vista

Aliás, só vai refrescar no fim de semana por causa de uma frente fria, que deve chegar na divisa do Rio de Janeiro com o Espírito Santo, causando aumento da nebulosidade e das condições para chuva em todas as áreas capixabas.

Contudo, no fim de semana, o grande aumento de nebulosidade e as pancadas de chuva vão baixar a temperatura em todo o Espírito Santo.

Em Vitória, a temperatura pode chegar aos 37°C na sexta-feira (8), mas a temperatura máxima baixa para valores entre 28°C e 30°C no fim de semana.

Fonte: Climatempo