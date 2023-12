Governo do Estado entrega veículos para municípios; veja quais

Investir em infraestrutura é valorizar o trabalhador rural. O Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), realizou, na manhã desta segunda-feira (11), a entrega de dez caminhões carroceria de madeira para reforçar a estrutura operacional das prefeituras de nove municípios capixabas. A contribuição irá fortalecer as atividades agrícolas nos municípios contemplados.

Os equipamentos entregues pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca somam um investimento superior a R$ 2,7 milhões, incluindo os oriundos de emendas parlamentares estaduais.

“As máquinas agrícolas são equipamentos que auxiliam e otimizam as atividades agropecuárias. A entrega desses equipamentos vai auxiliar os municípios nas ações direcionadas para a agricultura, além de otimizar ainda mais o trabalho da agricultura familiar, agilizando o escoamento da produção, evitando perdas e gerando mais qualidade de vida para quem vive no campo”, pontuou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

Foram contemplados com a entrega os municípios Afonso Cláudio, Apiacá, Ecoporanga, Laranja da Terra, Marilândia, Mimoso do Sul, Nova Venécia, Pancas e Rio Bananal.

Estiveram presentes no evento de entrega os deputados estaduais Vandinho Leite, Adilson Espíndula, Dary Pagung, Fabrício Gandini, além dos representantes dos Executivos municipais.