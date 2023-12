Grande temporada! Guaçuí Atlético Clube empilha títulos em 2023

Guaçuí Atlético Clube vem se destacando muito durante a temporada. No último final de semana fechou o ano de 2023 com chave de ouro, conquistando ainda mais títulos.

No último domingo (10), Guaçuí disputou as finais do Campeonato Sulino de Futebol de Base, no qual colocou 3 times na final, em 4 categorias possíveis. Os resultados das finais foram bem positivos para Guaçuí.

A categoria Sub-13 venceu nos pênaltis a equipe do Basiléia de Cachoeiro, por 6 a 5, após empate no tempo normal, por 1 a 1, sagrando-se assim campeão da competição.

A categoria Sub-15 também enfrentou a equipe do Basiléia, e após empate por 0 a 0, perdeu nos pênaltis por 5 a 4, assim, a equipe de Guaçuí foi vice-campeão da competição.

Já na categoria Sub-17, a equipe enfrentou Piúma e venceu bem, pelo placar de 2 a 0, sendo campeão invicto da competição com seis vitórias e um empate. Nos anos anteriores, a equipe de Guaçuí já havia vencido a competição nas Categorias Sub-11, 13, 15 e 20, apenas o Sub-17 não venceu o Campeonato Sulino, mas bateu na trave em duas oportunidades. “Com o título deste domingo (10), coroamos o trabalho. Podemos dizer que Guaçuí é campeão de todas as competições que aconteceram em nosso estado”, ressaltou Maicon Ferreira.

Destaques

O artilheiro da competição na categoria Sub-13 foi Rafael, já o melhor goleiro, foi Luiz, ambos de Guaçuí. Na categoria Sub-15, mesmo com o vice-campeonato, o melhor goleiro da competição também foi de Guaçuí, o goleiro João. O Sub-17 também teve seus destaques, o melhor goleiro da competição, Guilherme, e o artilheiro Richard.

“Com isso acaba nosso ano de 2023, o saldo foi positivo, chegamos em todas as finais das competições no qual disputamos. No início do ano fomos vice-campeões da Copa Renascer, Campeões da Copa Guaçuí, Campeão Regional e Estadual, ainda ficamos em 6º lugar no Campeonato Brasileiro. Um saldo positivo, colocando Guaçuí como referência em nosso estado, nas categorias de base”, finalizou Maicon.

Comissão Técnica:

Maicon Ferreira, Faraó, Pelé, Emanuel, Ney, João Vitor, Shopan, Tarcizio, Gabriel Simplicio, Conrado, Guilherme e Leoni.

Foto: Divulgação