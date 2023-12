Guardas municipais participam de treinamento de tiro em Cachoeiro

Os guardas civis municipais passaram por treinamento de tiro, do dia 7 de novembro ao dia 12 de dezembro, ao estágio de qualificação profissional referente ao ano de 2023, para atender a legislação complementar relacionada ao porte de arma dos guardas municipais, em Cachoeiro de Itapemirim. Ao todo, cerca de 41 guardas realizaram o treinamento.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM), durante o curso, foram ofertadas aulas teóricas sobre o código de conduta dos servidores da guarda civil municipal e legislação e, também, sobre Gestão Social (políticas públicas), redes e defesa de direitos, legislação constitucional – busca pessoal, fundada suspeita e as últimas decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Além disso, na ultima etapa, os profissionais passaram por instrução para habilitação na Pistolas PT 840 .40 e na Carabina FAMAE Taurus CT .40.

“O objetivo do treinamento é atender os anseios da população cachoeirense no que diz em segurança pública, conforme a Lei Federal 13.022/2014. A população com toda certeza será beneficiada, pelo fato de ter agentes da Guarda Civil Municipal capacitados e habilitados para melhor atender aos chamados dos cidadãos”, disse a GCM.