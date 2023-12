Hidratação e proteção: Governo orienta sobre cuidados essenciais no Verão

Com a chegada do Verão, é crucial adotar medidas específicas para garantir o bem-estar do corpo diante das altas temperaturas para este período.

A Secretaria da Saúde (Sesa) alerta a população sobre hábitos que podem e devem ser adotados, como atenção à hidratação, alimentação, proteção da pele e ter cuidado com as pessoas queridas, a fim de se ter um corpo saudável e protegido de possíveis doenças existentes nesta estação.



O calor intenso pode levar à desidratação, por isso é indispensável manter-se bem hidratado. A referência em Nutrição da Sesa, Raiany Boldrini Christe Jalles, dá dicas para a manutenção do corpo hidratado, principalmente em dias quentes.

“É importante manter-se hidratado, principalmente nesse período de Verão, pois, com o calor, o corpo transpira mais, havendo maior perda de água e sais minerais, aumentando o risco de desidratação. Aumentar a ingestão de água é necessário e uma dica legal é ter uma garrafinha ou copo com água sempre por perto.

Isso é perfeito para a pessoa lembrar da necessidade do consumo de líquidos. Também é possível optar por água saborizada com limão, hortelã, gengibre, abacaxi e outras frutas e ervas para dar sabor à bebida, tornando-a mais saborosa ao paladar”, orienta Raiany Boldrini.



Ela acrescenta que outra sugestão é aumentar, com moderação, o consumo de vegetais e frutas ricas em água, como melancia, abacaxi, laranja e melão. “O consumo de água de coco e sucos naturais também contribui para a hidratação. Evite bebidas açucaradas e alcoólicas, que podem contribuir para a perda de líquidos”, diz a nutricionista.



O cuidado com a alimentação também faz parte da manutenção do corpo sadio e nutrido no Verão e durante as férias. Além de aumentar o consumo de água ao longo do dia, é indispensável caprichar na alimentação para fornecer ao corpo os nutrientes necessários.

Leia também: Natal: ventilador e ar-condicionado são os mais buscados no e-commerce

Optar por refeições leves, ricas em frutas, verduras e alimentos de fácil digestão, ajuda o organismo a absorver melhor os nutrientes. Evite alimentos pesados e gordurosos, que podem causar desconforto e retardar a digestão.



“Prefira alimentos frescos e faça uma alimentação saudável, com frutas, legumes, hortaliças, carnes magras, grãos e cereais. Também tenha muito cuidado ao realizar suas refeições fora de casa.

O calor intenso acelera o processo de degradação dos alimentos e aumenta o risco de contaminação, o que pode causar diarreia, vômitos, febre e outros sintomas de doenças transmitidas por alimentos contaminados. Procure levar com você oleaginosas, biscoitos, frutas secas e água”, sugere Raiany Boldrini.



Durante as férias no Verão, com o aumento das atividades ao ar livre, é crucial não negligenciar a proteção contra os raios solares, pois a incidência solar atinge o auge, aumentando os riscos de queimaduras, envelhecimento da pele, câncer de pele e outras complicações, por exposição ao sol.

A médica dermatologista Renildes Leia Bertoli Gasparini, que atende no CRE Metropolitano, fala sobre os cuidados com a pele. “Os cuidados com o corpo durante o Verão vão além da hidratação. São um conjunto de cuidados que, juntos, levam à autoinunização contra as possíveis doenças de verão, e isso deve acontecer em pessoas de todas as idades”, ressaltou.



Renildes Gasparini sugere uma série de cuidados para o cidadão aproveitar o Verão sem colocar a saúde da pele e o corpo em risco. Entre as dicas estão:



– Intensificar o uso diário do filtro solar, preferencialmente com FPS 30 ou superior, aplicando-o 20 minutos antes da exposição solar e a cada 2 horas; isso é fundamental e o cuidado deve iniciar principalmente nas crianças a partir dos 6 meses e nos idosos, por terem a pele mais fina e sensível;



– Quanto à vestimenta a ser utilizada neste período, é aconselhável escolher peças leves de algodão, evitando tecidos sintéticos; a aquisição de roupas com proteção solar é também uma boa opção;



– Recomenda-se também um banho com sabonetes compatíveis com o tipo de pele, sem excessos, e na temperatura fria ou morna para evitar o ressecamento da pele;



– Para os cabelos, recomenda-se o uso de fluidos siliconados e uma boa hidratação com shampoo e creme adequado a cada tipo e necessidade;



– Proteger-se do sol entre 10h e 16h, e utilizar óculos de sol e barracas de praia de algodão ou lona, que absorvem 50% da radiação UV, também são medidas preventivas.



A médica dermatologista Renildes Gasparini salienta também que no Verão a combinação de sol, areia, praia e suor aumenta o risco de doenças de pele, como micose e queimaduras solares.

Nesse contexto, usar roupas leves, evitar locais abafados e manter hábitos de higiene são essenciais. A exposição solar prolongada, especialmente em indivíduos de pele clara (fototipo 1 e 2), pode resultar em danos significativos ao longo da vida, incluindo o fotoenvelhecimento e o desenvolvimento de câncer de pele.



Outra ação importante a ser realizada durante o Verão é estender os cuidados com os familiares e entes queridos, se prevenindo de doenças que podem aparecer.

A referência técnica estadual da Rede de Urgência e Emergência da Sesa, o médico Carlos Guerra, cita algumas doenças oportunistas no Verão, como a dengue, gastroenterite, hepatite A, e até mesmo a conjuntivite. Ele exemplifica os cuidados a serem adotados, a fim de proteger o organismo contra essas doenças:



– Dengue: elimine criadouros de mosquitos, evitando o acúmulo de água parada em recipientes; use repelentes e mantenha telas nas janelas;



– Gastroenterite: lave as mãos frequentemente, evite o consumo de alimentos crus e, quando necessário, higienize bem os alimentos antes de consumi-los;



– Hepatite A: reforce a higiene pessoal, evite o consumo de água não tratada e alimentos de origem duvidosa;



– Conjuntivite: evite o contato direto com pessoas infectadas, assim como os seus pertences de uso pessoal; lave as mãos regularmente e evite coçar os olhos.



O médico ainda orienta que, em caso de febre, dores no corpo, fraqueza, náuseas ou vômito, coceira ou irritação nos olhos e diarreia, a pessoa deve procurar imediatamente a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima à residência para receber os cuidados e orientações necessárias.



“Uma forma de colocar em prática essa ação é compartilhar as informações sobre os cuidados necessários para a manutenção do corpo saudável, promovendo um ambiente saudável para todos”, completa Carlos Guerra.



Doação de sangue



A doação de sangue é outra ação importante a ser realizada pela população nesse período de férias no Verão, pois muitas famílias viajam e se afastam do município em que residem, o que causa uma queda na presença de doadores nos Hemocentros.

Mas isso pode ser revertido com o doador realizando sua doação antes mesmo de viajar com a família, garantindo assim uma contribuição que pode salvar vidas. Esse gesto simples pode fazer toda a diferença na vida das pessoas que precisam desse gesto.



Em Vitória, o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) está localizado na Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe.

O funcionamento é diário no horário das 7 horas, com cadastro de doadores sendo realizado até as 18h20. O atendimento é realizado por livre demanda e o cidadão que desejar pode realizar o agendamento para a doação de sangue pelo telefone (27) 3636-7920 ou pelo site: www.hemoes.es.gov.br.



A população também pode realizar a doação de sangue comparecendo nos Hemocentros de Colatina, Linhares, São Mateus e na Unidade de Coleta no município da Serra. Para obter endereço e horário de funcionamento dos Hemocentros, acesse: https://hemoes.es.gov.br/enderecos-dos-hemocentros.



A direção do Hemoes reforça que a colaboração da comunidade é fundamental para manter os estoques de sangue em nível adequado e contribuir com a saúde daqueles que necessitam dessa boa ação.