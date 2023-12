Homem com mandado de prisão em aberto é preso pela polícia na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 54 anos na madrugada de segunda-feira (04), no km 251 da BR 101, em frente ao posto da PRF de Serra, na Grande Vitória.

Durante fiscalização de combate a criminalidade e redução de acidentes, agentes da PRF efetuaram a abordagem de um motorista que conduzia um caminhão M.BENZ/L 1218.

Leia também: Homem é atropelado por rabecão da Polícia Civil na BR-101

Ao realizarem a verificação dos documentos do condutor, contudo, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto em seu desfavor por homicídio, emitido em Castelo, região Sul do Estado.

O homem foi levado à autoridade judiciária de plantão, na Delegacia de Polícia Civil, em Serra, para as devidas providências cabíveis.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.