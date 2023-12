Homem é agredido com golpes de facão pelo ex-companheiro da esposa no ES

Um homem, de 28 anos, teve diversos ferimentos pelo corpo, após ser agredido com golpes de facão pelo ex-companheiro da esposa, no bairro Morada da Barra, em Vila Velha.

Leia também: Homem mata irmão com facão na frente da mãe em Presidente Kennedy

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), foi acionada e prosseguiu até o estacionamento de supermercados em Morada da Barra, para atender a ocorrência de tentativa de homicídio por arma branca.

No local, os militares localizaram a vítima, de 28 anos, que apresentava diversos ferimentos pelo corpo e cabeça. Ele disse aos policiais que o crime teria sido cometido pelo ex-companheiro de sua esposa, que tinha aparecido em sua residência com um facão e o golpeado diversas vezes por ciúmes da ex.

A vítima teria conseguido correr até o estacionamento, onde pediu ajuda, sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O suspeito não foi localizado no momento do fato.