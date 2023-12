Homem é baleado enquanto andava de bicicleta na rodovia ES 490

Um homem de 23 anos foi baleado, na tarde desta quinta-feira (28), às margens da rodovia ES 490, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Marataízes. O crime aconteceu enquanto a vítima andava de bicicleta, no trecho entre Graúna e a entrada de Brejo Grande, zona rural de Itapemirim.

Segundo informações da Polícia Militar (PM-ES), uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio por arma de fogo na zona rural de Itapemirim. A vítima teria sido alvejada por dois suspeitos que fugiram em em veículo tipo ciclomotor.

Entretanto, quando a PM chegou ao local, constatou que o homem estava vivo. Uma equipe do Samu já estava prestando atendimento à vítima que, em seguida, foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.