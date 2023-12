Homem é morto com golpes de faca e pedradas em Brejetuba

Um homem, de 37 anos, foi morto com golpes de faca e pedradas, na manhã do último domingo (17), na localidade de Barra de São Domingos Pequeno, em Brejetuba.

Leia também: Suspeito foge após matar homem a tiros dentro de carro em Iúna

A Polícia Militar (PM) informou que a equipe e prosseguiu até um sítio, na mesma região, onde a solicitante relatou que, após ouvir uma discussão entre seus funcionários, localizou um deles com esmagamento de crânio por pedradas. O suspeito teria fugido com uma motocicleta.

Portanto, a vítima de 37 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ao local. Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado no momento do fato.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

Por meio de nota, a Polícia Civil (PC) informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Brejetuba e, até o momento, nenhum suspeito foi preso. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.