Suspeito foge após matar homem a tiros dentro de carro em Iúna

Um homem, de 33 anos, foi morto a tiros, no último domingo (17), dentro do próprio carro que estava estacionado em frente a uma Boate, em Iúna, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), testemunhas relataram que o crime teria sido cometido por um homem, não identificado, que fugiu em uma motocicleta.

Portanto, o amigo da vítima que também estava no veículo conseguiu fugir para uma região de mata e não foi atingido por disparos. A vítima, 33 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Iúna. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.

A PC pede que, qualquer informação sobre o caso pode ser compartilhada de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.