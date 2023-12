Homem é preso com arma de fogo de uso restrito na BR-101

Um homem, de 36 anos, foi preso, na manhã deste domingo (24), após ser flagrado andando armado em uma motocicleta no km 65 da BR-101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 10h19, a motocicleta Honda CG Titan, conduzida por um homem de 36 anos, com uma mulher de 34 anos como passageira, foi abordada.

Leia também: Três pessoas morrem após carro bater em poste e capotar na BR-101

Entretanto, ao notar um volume na região da cintura, por questões de segurança, a equipe solicitou ao condutor que suspendesse a camisa para a visualização da área da cintura, resultando na descoberta de uma pistola Taurus calibre 9mm, municiada com 17 munições intactas do mesmo calibre.

Diante do porte ilegal de arma de fogo, o homem foi conduzido ao DPJ de São Mateus para as providências legais cabíveis. Na delegacia, ao ser questionado sobre a arma, o homem afirmou tê-la em sua propriedade, em Boa Esperança, para sua segurança, alegando que normalmente não carrega fora da propriedade.