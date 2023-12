Três pessoas morrem após carro bater em poste e capotar na BR-101

Um acidente grave deixou três pessoas mortas após o carro em que elas estavam bater no poste e capotar várias vezes, na manhã deste domingo (24), no km 277 da BR-101, na Serra. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 5h35.

A PRF informou que o carro modelo Renault Sandero, branco, bateu no poste e capotou na rodovia, vindo a cair em uma ribanceira que fica na lateral da via. Por conta da gravidade, os ocupantes não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

A Perícia foi acionada e está a caminho do local.