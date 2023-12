Homem é preso pela PF por enviar drogas pelos Correios no ES

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (28), um homem de 30 anos por tráfico de drogas que eram enviadas pelos Correios e distribuídas para várias regiões do Brasil. A prisão ocorreu em Vila Velha, no Espírito Santo.

A PF informou que, durante a investigação, foi identificado que o suspeito teria enviado mais de 15 encomendas suspeitas de conter drogas, a maioria identificada e recolhida pela coordenação de segurança dos Correios, sendo as suspeitas confirmadas pelo cão detector de drogas, o K9 da Polícia Federal.

Entretanto, durante buscas na casa do investigado, foram encontrados 775 pontos de Dietilamida do Ácido Lisérgico – LSD, porção de MDMA, maconha e haxixe.

Portanto, o investigado foi preso pelo crime e caso condenado, poderá responder a uma pena que varia de 5 a 15 anos de reclusão e multa.

Vale ressaltar que, durante o ano de 2023, com apoio dos Correios, a Polícia Federal interceptou e apreendeu diversos objetos postais que continham em seu interior substâncias ilícitas tais como maconha, LSD, ecstasy e outras drogas.

