Homem suspeito de arrancar orelha da ex-esposa no ES é preso

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Viana, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 31 anos, na manhã desta quinta-feira (7), no bairro Nova Bethânia, em Viana.

O homem é suspeito de ter arrancado a orelha da ex-esposa durante a ocorrência de violência doméstica no dia 03 de novembro deste ano, no bairro Nova Bethânia, em Viana. O mandado foi expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana.

LEIA TAMBÉM: Carro fica com as rodas para cima após capotar em Cachoeiro

Ao ser abordado pelos policiais em frente à residência dele, o indivíduo recebeu voz de prisão, após a apresentação do mandado correspondente, e não demonstrou qualquer resistência.

O detido foi conduzido ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para a realização de exames de lesões e, posteriormente, encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

O Inquérito Policial (IP) será concluído e devidamente relatado ao Poder Judiciário.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.