Idoso é detido após passar a mão no corpo de mulher em Muqui

Um idoso, de 74 anos, foi detido após passar as mãos no corpo de uma mulher, na manhã da última quinta-feira (21), no Centro de Muqui, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o esposo da vítima acionou a guarnição e relatou que estava em casa, quando sua esposa chegou chorando e falou que um idoso, de 74 anos, teria passado a mão em seu corpo.

Leia também: Comerciante tem loja arrombada e prejuízo de R$ 30 mil em Ibatiba

Entretanto, a vítima disse aos militares que pediu uma escada emprestada a vizinha. Por não se encontrar em casa, a vítima pediu para que o idoso pegasse a escada. O idoso disse que não tinha condições físicas de pegar a escada sozinho, e pediu a vítima que o ajudasse a buscar o onjeto na cozinha.

Imediatamente, a vítima entrou na casa e foi até a cozinha para buscar a escada, momento em que o idoso aproveitou que os dois estavam sozinhos e levou a mão na cintura e acariciou o braço esquerdo da vítima e tentou levá-la para o quarto. Além disso, no momento em que a vítima segurava a escada, o idoso encostou o corpo dele atrás do corpo da vítima.

Diante disso, a vítima estranhou a situação e correu para pedir ajuda. Ao ser questionado pelo policiais, o idoso disse que só pegou na cintura da vítima e levou para pegar a escada. E que não levou a escada até o portão, pois não tinha condições físicas.

Portanto, o idoso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para os procedimentos cabíveis.