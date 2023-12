Idoso fica ferido após ser agredido pelo próprio filho no ES

Um idoso, de 77 anos, precisou ser socorrido, na tarde da última quarta-feira (13), após ser agredido pelo próprio filho dentro de casa, no bairro de Fátima, na Serra.

A Polícia Militar (PM) informou que a equipe foi acionada para ir até o bairro, pois um idoso estava sendo agredido pelo próprio filho. No local, os policiais constataram que o homem, de 77 anos, estava com cortes e ferimentos nas mãos e nos braços, marcas de arranhões e hematomas por todo o corpo.

Portanto, a vítima relatou que o filho estava alterado em casa e que havia o agredido fisicamente, utilizando um porrete. A vítima ainda disse que o filho estava na residência. Então, com a permissão do homem, os policiais entraram no imóvel e fizeram contato com o indivíduo, de 39 anos. O agressor disse que o pai era alcoólatra e que chegou em casa alterado e que apenas tentou defender o pai.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o homem a um hospital particular. Já o filho da vítima, foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional.