Infinitys Xperience 2023: tradicional evento Geek acontece em novo endereço

Aguardados pelos entusiastas dos universos Geek, Gamer, Nerd e de tecnologia, a 5ª edição do Infinitys Xperience mudou de endereço. Inicialmente o evento que acontece entre os dias 15 e 17 de dezembro, seria no Parque de Exposições de Linhares. Devido alguns entraves logísticos o Infinitys vai acontecer no Center Norte Conceição, que fica na rua Gov. Florentino Ávidos, 80, ao lado da BR 101, no bairro Conceição.

Além da presença confirmada do criador de conteúdos, apresentador e youtuber Muca Muriçoca e da Cooler Master, fabricante mundial de hardware para PC reconhecida mundialmente, visitantes terão ainda a oportunidade participar de painéis, sessões de autógrafos e compartilhar sua paixão pelos universos Geek, Gamer e de tecnologia.

O Infinitys Xperience, contudo, reserva ainda uma ampla gama de atividades, incluindo competições de jogos eletrônicos, palestras, exposições de produtos de alta tecnologia, entre outros.

Aliás, já estão confirmados o campeonato de CS:GO, campeonato de League of Legends, campeonato de FIFA e o Concurso Cosplay. A programação completa deve ser divulgada nos próximos dias.

Como participar

O primeiro lote de ingressos já está disponível e pode ser adquirido por R$68,87 no site do evento: www.infinitysxp.com.br.