Infinitys Xperience confirma mais uma atração nacional

Faltando poucos dias para o evento maois esperado do ano pelos apaixonados pelo universo Geek, Gamer, Nerd e de tecnologia, a 5ª edição do Infinitys Xperience confirmou nesta segunda-feira, 11, a presença do ator, dublador e diretor de dublagem Thiago Keplmair.

O evento que acontece entre os dias 15 e 17 de dezembro, no Center Norte Conceição, que fica na rua Gov. Florentino Ávidos, 80, ao lado da BR 101, no bairro Conceição, em Linhares. Thiago Keplmair é presença confirmada no sábado, dia 16.

Com uma ampla programação, incluindo competições de jogos eletrônicos, palestras, exposições de produtos de alta tecnologia, entre outros, o Infinitys terá também a presença do apresentador e youtuber Muca Muriçoca e da Cooler Master, fabricante mundial de hardware para PC reconhecida mundialmente.

Leia também: Turismo deve movimentar R$ 155 bi e gerar 85 mil vagas temporárias

Durante o evento acontece ainda a semifinal e final do campeonato Counter Strike 2, no dia 16, e a final do League of Legends no dia 17, Campeonato de FIFA, e Mortal kombat 1.

O primeiro lote de ingressos já está disponível e pode ser adquirido por R$ 68,87 no site do evento: www.infinitysxp.com.br. O valor unitário dos ingressos durante o evento, será R$ 50,00.

Saiba mais no instagram do evento: @infinitysxp