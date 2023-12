Inusitado! São José do Calçado pagará “abono de réveillon” para servidores

Os servidores da Prefeitura de São José do Calçado receberão um “abono de réveillon”. O anúncio foi feito pelo prefeito Antônio Cuíca, nesta quarta-feira (27).

O chefe do Poder Executivo municipal não revelou o valor, mas garantiu que o benefício será depositado na conta dos funcionários nesta sexta-feira (29).

“Agora eu quero falar com o nosso servidor ativo, inativo, contratado e também com o comerciante. Mais uma vez vamos fazer um outro depósito na conta do servidor, agora vai ser o abono, que está sendo feito e vai ser depositado na sexta-feira”, afirmou Cuíca.

O benefício financeiro também será estendido para os agentes da saúde. Segundo o gestor, os trabalhadores já contam com um verba indenizatória garantida, que será paga na sexta.

Ponto facultativo

“Além do abono, nós também vamos decretar ponto facultativo para que você possa se organizar e passar um fim de ano tranquilo e o comércio também com recurso financeiro, para que a vida melhore também para os comerciantes”, explicou o prefeito.

Diferentemente da maior parte dos prefeitos do Espírito Santo, o chefe do Poder Executivo de São José do Calçado, Antônio Cuíca, não havia anunciado abono para os servidores da prefeitura no período que antecedeu o Natal.

Abono da Câmara

No início do mês, a cidade de São José do Calçado ganhou destaque no noticiário estadual após a Câmara Municipal ter anunciado o pagamento de abono no valor de R$ 12 mil para os seus servidores. Porém, a iniciativa não prosperou e foi vetada por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES).