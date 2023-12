Janeiro com chuva? Confira como será o clima no Brasil

Janeiro com chuva? A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o mês de janeiro indica tendência de chuva abaixo da média em grande parte do país.

No entanto, em grande parte das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste do país, além de áreas do Pará e do Paraná, a previsão indica total de chuva dentro ou ligeiramente acima da média.

Considerando o prognóstico climático do Inmet para janeiro de 2024 e seu possível impacto na safra de grãos 2023/24 para as diferentes regiões produtoras, tem-se que em áreas do Matopiba – região que engloba áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia –, a chuva abaixo da média. Isso observado em outubro e novembro. Os meses fora, responsáveis por manter os níveis de água no solo muito baixos, desfavorecendo as fases iniciais dos cultivos de verão.

Aliás, para janeiro, os níveis devem continuar baixos, persistindo condições de déficit hídrico e aumento da evapotranspiração devido às altas temperaturas.

No Brasil Central, o retorno da chuva, na segunda quinzena do mês de dezembro, contribuiu para a elevação dos níveis de água no solo em algumas áreas.

O cenário tem sido importante para a retomada do plantio e desenvolvimento dos cultivos de primeira safra. Exceto no norte de Minas Gerais, onde os níveis de água no solo estão mais baixos.

Janeiro com chuva?

No entanto, são previstas chuvas mais regulares para janeiro, que podem contribuir para a recuperação dos níveis de água no solo. Isso favorece as culturas que se encontrarem em estágios fenológicos de maior necessidade hídrica.

Já na região Sul, os volumes de chuva previstos tendem a manter os níveis de água no solo elevados. Mas, com menor probabilidade de gerar excedente hídrico em algumas localidades no mês de janeiro/2024.

Aliás, a redução do volume de chuva em relação aos meses anteriores, pode favorecer a retomada da semeadura das culturas de primeira safra em regiões que se encontram em atraso.

Temperaturas acima da média

No entanto, a previsão indica que as temperaturas deverão ser acima da média em praticamente todo o país, com temperaturas acima de 25ºC. Porém, em áreas do Amazonas, Pará, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Matopiba, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, a temperatura média poderá chegar aos 30ºC.

Já centro-sul do Rio Grande do Sul, norte do Rio Grande do Norte, oeste do Paraná são previstas temperaturas próximas à média. No oeste do Espírito Santo, a previsão indica temperaturas ligeiramente abaixo da média.