Jovem foge após tentar esfaquear a própria avó em Mimoso do Sul

Uma idosa, de 70 anos, viveu momentos de terror sobre as mãos do próprio neto, na madrugada da última quarta-feira (27), após negar a dar dinheiro ao neto, no bairro Funil, em Mimoso do Sul.

Leia também: PC investiga caso da menina que engravidou após ‘usar toalha’ do padrasto

De acordo com a Polícia Militar (PM), os militares foram acionados para atender a ocorrência de agressão física na Rua Nominato Paiva. No local, os policiais foram recebidos pela vítima, uma idosa de 70 anos, onde relatou que mora com seu neto de 33 anos.

Segundo a vítima, ela estava em casa quando seu neto chegou pedindo dinheiro. Ao receber R$ 20,00 reais, o neto se irritou e exigiu que a idosa desse mais dinheiro para ele, porém, como a idosa não obedeceu a ordem do neto, ele agarrou em seu pescoço e colocou uma faca, fazendo ameaças de cortá-la.

Entretanto, antes de fugir, o agressor quebrou alguns objetos da residência. A idosa, de 70 anos, foi socorrida pelos militares e encaminhada para o hospital da região, onde foi atendida pela médica de plantão e, em seguida, liberada.

Portanto, a idosa de 70 anos foi orientada a prestar queixa no Departamento de Pesquisas Judicárias (DPJ), e entregue na residência do filho. O agressor não foi localizado no momento do fato.