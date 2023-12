PC investiga caso da menina que engravidou após ‘usar toalha’ do padrasto

Após a mãe de uma menina de 12 anos dizer a Polícia Militar (PM) que a filha engravidou após usar a ‘toalha’ e as ‘cuecas’ do padrasto, a Polícia Civil (PC), abriu um inquérito que vai investigar o caso. A menina deu entrada no Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso do Sul, na madrugada do último domingo (24), com um bebê no colo e o cordão umbilical agarrado ao corpo.

Em entrevista à nossa reportagem, o experiente na área de Conselho Tutelar, Leandro Vieira, informa que houve uma violação de direito da criança, onde é preciso que a vítima seja retirada da casa da mãe e do padastro, pois pode estar sendo coagida a não falar a verdade e vivendo uma situação de risco.

“Houve uma violação de direito, onde a vítima é uma criança de 12 anos. O papel do conselheiro é imediatamente tirar essa criança da casa da mãe e levá-la para a casa de parentes ou para a casa do pai. Se não tiver ninguém, poderá ser levada para instituição de acolhimento”, explicou.

Segundo Leandro Vieira, o conselheiro responsável por estar de frente com a investigação não pode ter medo de atuar. “Agora, cabe, o conselheiro ser enérgico e estar de frente em atuar, defendendo o caso de violação contra essa menina de 12 anos”, disse.

O profissional disse ainda que caso for constatado crime, a mãe e o padrasto poderão responder por estupro de vulnerável. “O padrasto poderá responder por crime de estupro de vulnerável e a mãe por acobertar o crime dele. Não é possível que uma mãe não perceba que a filha esteja gerando uma criança e ainda usar um argumento ridículo de que engravidou através do uso da ‘toalha’. Ela está sendo conivente com o crime que ele cometeu”, relatou.

Demandada pela nossa reportagem, a Polícia Civil (PC) informou que um inquérito policial foi instaurado pela Delegacia de Polícia (DP) de Mimoso do Sul para investigar o caso. Para que a apuração seja preservada, detalhes não serão repassados no momento.