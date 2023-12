Kennedy: último dia para se inscrever em processo seletivo com salários de R$15 mil

Ainda dá tempo de se inscrever no processo seletivo da Prefeitura de Presidente Kennedy, no litoral sul do Espírito Santo,. O certame tem como objetivo o preenchimento de 35 vagas de contratação em designação temporária de profissionais da área da saúde. Entretanto, as inscrições terminam nesta sexta-feira, 01 de dezembro.

As vagas são para médico – ESF, enfermeiro – ESF, enfermeiro vigilância em saúde, assistente social plantonista e auditor em saúde.

Quem se encaixar nos requisitos previstos no edital, que pode ser encontrado AQUI, pode efetuar sua inscrição, presencialmente através de protocolo da ficha de inscrição (ANEXO IV) no Departamento de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, localizado à Rua Lúcio Moreira Filho nº 15, Centro, Presidente Kennedy – ES, no horário de 08h às 16h, conforme a data descrita no Cronograma (ANEXO I), observado o fuso-horário de Brasília/DF.

Processo Seletivo compreende-se como: a inscrição, de caráter classificatório e a comprovação das informações declaradas, de caráter classificatório e eliminatório.