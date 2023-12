Lar de idosos é interditado após ação da Delegacia Especializada

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa (DEPPI), em conjunto com a Prefeitura da Serra, realizou uma ação, na manhã dessa quarta-feira (06), em um lar de idosos localizado no bairro Jacaraípe, na Serra.

Após receber diversas denúncias, as equipes foram até o local, que servia de moradia para 33 idosos, e constataram a presença de alimentos vencidos, alimentação oferecida de forma deficiente e ambiente insalubre que exalava mau cheiro. O local foi interditado pela Vigilância Sanitária e não houve detidos.

O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa (DEPPI) e não há outros detalhes que possam ser repassados, no momento.

