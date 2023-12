Lei Paulo Gustavo: Venda Nova divulga projetos selecionados

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Artesanato, tornou público, nesta segunda-feira (18), o resultado final dos projetos inscritos nos editais da Lei Paulo Gustavo.

Os proponentes dos projetos selecionados devem comparecer à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Artesanato, localizado na rua do Ipê nº 38, Vila Betânea, Venda Nova do Imigrante, para apresentação de documento de acordo com a data e material previsto no Edital.

LEIA TAMBÉM: Ordem de serviço garante reforma de tradicional escola em Alegre

Aprovada em 2022, a Lei Paulo Gustavo (LPG) visa implementar ações emergenciais para apoiar o setor cultural, que foi profundamente afetado pela pandemia de Covid-19.

Os editais estão divididos em diversas categorias, abrangendo apoio à produção audiovisual, apoio a salas de cinema, formação, qualificação e difusão, além de outras áreas culturais.

Para obter mais informações, entrar em contato com a Secretaria de Turismo, Cultura e Artesanato, localizada no Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi, ou ligar para o telefone (28) 3546-6105 / (28) 99911-9280, onde receberão orientações sobre os procedimentos a serem seguidos.

EDITAL 001-2023-FINAL

EDITAL 002-2023- DEMAIS ÁREAS CULTURAIS

Confira o resultado AQUI.