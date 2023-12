Mais mulheres: cidade do Sul do ES lidera aumento da população feminina

A população feminina capixaba cresceu mais do que a dos homens, segundo o Censo Mulheres Demográfico 2022, divulgado pelo Observatório de Políticas Públicas para mulheres no Espírito Santo.

O estudo aponta que a taxa de crescimento populacional entre as mulheres foi de 10,1%. Já entre os homens, esse valor foi de 8,0%.

Na avaliação por município, a maior taxa de crescimento da população feminina foi registra em Presidente Kennedy (35,8%) e a menor em Pancas (-1 1,0%).

No ranking nacional, o Espírito Santo ficou em 15º lugar com a maior população feminina (1.963.649) e em 11º lugar com a maior taxa de crescimento da população feminina (10,1%).

Os dados ainda destacam que no Estado, para cada 100 mulheres existem 95,2 homens, ocupando o 14º lugar dos Estados com mais mulheres do que homens.