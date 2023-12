PPPs reduzem desemprego em Presidente Kennedy

Presidente Kennedy tem se tornado um polo atrativo para empresas de diversos segmentos. Por meio do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Sul do Estado do Espírito Santo (Fundesul), o município tem estimulado a Parceria Público Privada (PPP) e reduzindo, de forma estratégica, as taxas de desemprego na cidade.

“Estamos à disposição para receber empresários de Presidente Kennedy e de qualquer lugar que queira investir na cidade, mas preciso que seja empresa séria. Se tiver documento e disposto a vir trabalhar, o banco vai soltar dinheiro. Agora, se vier com “conversinha fiada” a gente não não solta o dinheiro não”, explicou o prefeito de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão.

A iniciativa mais recente advinda desse modelo de investimento foi a assinatura de um contrato com a Apolo Energia Solar para a instalação de uma usina fotovoltaica na cidade. No total, serão destinados R$ 9, 2 milhões para a execução do projeto, que vai gerar mais emprego e renda para a população.

“Isso é compromisso com a cidade e a transparência que nós temos que ter para mostrar para a sociedade de Presidente Kennedy que nós estamos empregando o dinheiro, mas bem investido, para trazer renda e emprego para o pessoal de Presidente Kennedy”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.

Emprego sobrando

Pela primeira vez, segundo Dorlei, a cidade de Presidente Kennedy tem vagas de emprego sobrando. De acordo com ele, atualmente várias empresas estão em busca de ajudante de obra, por exemplo, mas estão tendo que recrutar pessoas de fora do município porque não tem mais mão-de-obra ociosa local.

“Graças ao meu bom Deus nós estamos lutando para que isso [o desemprego] acabe em Presidente Kennedy e aí estamos trazendo essa indústria aí, que vai pegar mais gente; temos a Vontex, que está próximo a vir para Presidente Kennedy. Nós estamos de portas abertas para receber vocês. A Jolivan vai ser um grande orgulho para a gente. Isso vai trazer para o povo de Presidente Kennedy muito orgulho por saber que eles têm porta de emprego para bater e isso é o que nós queremos, dar dignidade ao povo de Presidente Kennedy”, afirma.