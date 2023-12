Marataízes: 29 casas populares devem ser entregues ainda este ano

A Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho, realizou uma reunião ordinária do Conselho Municipal de Habitação de Marataízes, nesta terça-feira (12).

No encontro, foi apresentado o relatório final da comissão do programa “Marataízes Mais Moradia”, tratando das etapas finais de entrega das casas populares.

“Estamos trabalhando para consolidarmos a nossa política pública de habitação, 29 residências para quem mais precisa, e entregaremos esse ano ainda”, afirmou o secretário Albérico de Souza.

O Conselho Municipal de Habitação tem caráter deliberativo, fiscalizador e consultivo, e tem como objetivo o acompanhamento da política municipal de habitação.

