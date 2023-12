Marataízes: Guarda Civil ganha reforço para ações ostensivas

A Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial, realizou na última sexta-feira (8) a entrega do veículo Toyota Hilux 4X4 e de uma sala, que será utilizada pela ROMU.

O veículo Toyota Hilux 4X4, cabine dupla, foi entregue com todos os acessórios de segurança necessários e com as características de viatura.

LEIA TAMBÉM: Poluição: siderúrgica do ES é alvo de fiscalização de CPI

De acordo com a administração municipal, o veículo será utilizado pela Ronda Ostensiva Municipal, em prol da segurança pública na cidade, além de facilitar e aprimorar o trabalho da equipe. Já o setor da ROMU, foi entregue com as devidas reformas e caracterizações, para atendê-los em suas demandas com conforto e praticidade.

A Ronda Ostensiva Municipal é uma equipe especializada, treinada tanto para combate no enfrentamento direto nas zonas com mais incidentes de crimes como também para ações preventivas de segurança.