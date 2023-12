Marataízes: posto elevado garante mais segurança para banhistas

A Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial, inaugurou, nesta quinta-feira (28), o primeiro posto elevado destinado aos guarda-vidas, juntamente com uma nova viatura projetada para auxiliar nas atividades desses profissionais.

De acordo a administração municipal, o objetivo é ampliar a cobertura e a efetividade nas praias e lagoas do município, proporcionando maior conforto aos guarda-vidas e garantindo uma segurança reforçada aos banhistas.

“Estamos iniciando a entrega dessas estruturas que, além de embelezar nossas praias, visam expandir nossa capacidade de proteger e orientar banhistas, sejam turistas ou moradores de Marataízes. Nossos Guarda-Vidas merecem esse conforto e melhores condições de trabalho, sem mencionar a nova viatura devidamente identificada, pronta para auxiliar as equipes nas demandas diárias”, declarou o prefeito Tininho Batista.

Ao longo da orla de Marataízes, serão instalados 10 postos elevados, cuja entrega está prevista para janeiro. O grupamento atual conta com 28 Guarda-Vidas efetivos, e receberá um reforço de 50 profissionais para a temporada de verão, podendo ser ampliado para até 60 operacionais, incluindo uma escala especial nos finais de semana.

