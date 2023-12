Mega da Virada: bolão aumenta chances de ganhar prêmio de R$ 550 milhões

Quem não está sonhando com o prêmio histórico da Mega da Virada? Fazer uma aposta em grupo, reunindo no mesmo barco. Aliás, no mesmo sonho, parentes, amigos, vizinhos, equipe do trabalho, da faculdade, não só é uma maneira de torcer junto, viver a expectativa do sorteio, como, principalmente, é uma forma de estar mais próximo do tão sonhado prêmio. Isso porque o Bolão aumenta as chances de ganhar os R$ 550 milhões.

No entanto, a vantagem de participar de um bolão é poder fazer mais apostas com um investimento menor: isso porque os participantes entram pagando apenas uma fração da aposta.

Paulo Miranda da Silva, de 56 anos, possui um grupo de bolão desde 2013, com mais de 200 pessoas de várias partes do país. “No mês de dezembro, as apostas tomam um tempo bom. Aliás, faço os espelhos fixos de fim de ano. Gosto de mapear os números, os jogos e de estudar as estatísticas. Para mim, o mundo é uma cabala”, conta.

Aliás, Paulo é da reserva do corpo de bombeiros e tem formação em estatística. O grupo que ele gerencia no bolão costuma investir cerca de R$ 20 mil. “A cada ano tento aprimorar e potencializar os resultados. Faço um estudo das colunas e das fileiras. Aliás, estou todo dia me aperfeiçoando. Para ser um líder preciso de resultados”, explica.

No entanto, o estatístico já esteve bem perto do prêmio principal, quando fez a quina da Mega-Sena. Aliás, ele conta que a paixão pela matemática nasceu ainda no Ensino Fundamental. “Depois, surgiram duas palavras mágicas na minha vida: estatística e probabilidade”, reflete.

Regras básicas para fazer o bolão da Mega da Virada

Aliás, quem não deseja aumentar as possibilidades de ficar milionário? Portanto, o dia 31 de dezembro está quase aí: fique ligado e confira aqui como participar de um bolão. Há algumas regrinhas. Veja:

Primeiro reúna a galera e veja quantas pessoas desejam participar.

Em seguida, com o volante em mãos, escolha os números para concorrer ao prêmio.

Por bolão, é permitida a realização de no máximo 10 apostas.

Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de n​úmeros de prognósticos.

Já fez as apostas? Agora é hora de preencher o campo “bolão” lá no finalzinho do volante. Você deve escolher o número de cotas: no mínimo duas e no máximo 100.

Pague a aposta: na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00.

Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante. Assim cada um pode resgatar a sua parte do prêmio.

Agora é só torcer e distribuir os recibos aos apostadores do bolão.

Outra maneira de participar de um bolão é comprar cotas das apostas organizadas pelas Lotéricas. Basta pedir ao atendente. Pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Não esqueça de guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio, que é transmitido ao vivo no Facebook e no canal da Caixa do YouTube.