Mega-Sena: aposta do ES acerta a quina e fatura mais de R$ 40 mil

O resultado da Mega-Sena, do concurdo 2.663, sorteado no último sábado, deixou um sortudo ou sortuda, de Viana, no Espírito Santo, extremamente feliz. Isso porque, a apostador (a), faturou cerca de R$47.216,63.

Leia também: Resultado da Mega Sena deixa apostador do Sul do ES extremamente feliz

Na aposta, os números sorteados foram: 07 – 11 – 27 – 41 – 56 – 59.

O ganhador ou ganhadora fez a aposta na cidade de Viana em uma Casa Lotéria Credenciada da Caixa. Ninguém acertou os seis números e o prêmio milionário acumulou. O próximo concurso será no dia 5 de dezembro, com prêmio de R$ 7.000.000,00.

As apostas podem ser feitas em qualquer Casa Lotérica espalhada pelo país. A aposta custa R$ 5,00.