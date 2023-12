Menino de 12 anos morre após se afogar em praia no Norte do ES

Um menino de 12 anos, morreu após se afogar em uma praia de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (25). O menino estava no balneário com familiares quando o afogamento aconteceu. A identidade da vítima não foi informada.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar (PM-ES), o pai do menino procurou policiais para pedir ajuda, relatando que o filho teria se afogado enquanto tomava banho.

Segundo o homem, a vítima estava com alguns primos no local e foi informado do acontecido por uma ligação. Ao saber do ocorrido, ele foi até a praia e conseguiu retirar o filho da água. Ainda segundo ele, populares realizaram procedimentos de reanimação cardíaca, enquanto ele acionou o Samu e foi até polícia pedir ajuda.

Uma equipe da PM foi até o local e encaminhou a vítima do afogamento na viatura até um hospital da região, mas o menino não resistiu.

A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.