Mimoso: eleitores apontam alto índice de satisfação com a gestão municipal

Eleitores do município de Mimoso do Sul disseram estar satisfeito com diversas áreas da administração municipal, liderada pelo prefeito Peter Costa.

De acordo com uma pesquisa, realizada pelo Instituto Solução Treinamento Marketing e Pesquisas, em parceria com o site AQUINOTÍCIAS.COM, o investimento em estradas é apontado como o principal ponto positivo da gestão. A área é citada por cerca de 21,1% dos entrevistados.

LEIA TAMBÉM: Eleições 2024: pesquisa avalia mandato de prefeito em Mimoso do Sul

Em seguida, destacam-se obras, com 19,48%; a saúde, com 7,13%; limpeza pública, com 5,94%; educação, com 5,46%; infraestrutura, com 4,99%; assistência social, com 3,56%; agricultura e saneamento básico, com 1,90% cada, e administração, com 1,43%.

A manutenção, com 0,95%; o emprego e meio ambiente, com 0,48%, também foram apontados como pontos positivos da administração.

Cerca de 7,60% dos entrevistados ainda afirmaram que avaliam como positiva todas as áreas da gestão. Aqueles que consideram nenhuma área positiva totalizam 10,93%; não sabem ou não responderam, 6,18%, e outros 0,48%.

A margem de erro é de 4,8% para mais ou para menos.

A pesquisa entrevistou 421 eleitores da sede e dos distritos do município de Mimoso do Sul, entre os dias 20 e 21 de dezembro 2023.