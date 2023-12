Eleições 2024: pesquisa avalia mandato de prefeito em Mimoso do Sul

O Instituto Solução Treinamento Marketing e Pesquisas foi às ruas de Mimoso do Sul para saber como os eleitores avaliam o mandato do atual prefeito Peter Costa.

A pesquisa, relaizada em parceria com o site AQUINOTÍCIAS.COM, aponta que 65,8% dos entrevistados classificam o mandato do chefe do Poder Executivo municipal como positivo, onde, deste total, 49,4% afirmam ser bom e 16, 4% ótimo.

Já para 26,6% dos eleitores, o mandato é regular. Apenas 1,7% avaliam o trabalho como ruim e 3,3% como péssimo.

Cerca de 2,6% não sabem ou não responderam. A margem de erro é de 4,8% para mais ou para menos.

O estudo ouviu 421 eleitores da sede e dos distritos do município, entre os dias 20 e 21 de dezembro 2023.