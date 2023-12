Ministério da Agricultura repassa mais de R$ 80 milhões ao ES

De janeiro de 2023 até agora, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), por meio da Superintendência Federal de Agricultura no Espírito Santo (SFA-ES), repassou R$82,5 milhões em emendas impositivas da bancada federal ao Governo do Espírito Santo para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas. Somente em dezembro, 26 municípios capixabas foram contemplados com maquinários agrícolas referentes à liberação pelo Mapa de R$11 milhões em emendas da bancada capixaba.

LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA CONEXÃO SAFRA