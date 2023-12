Moto adulterada é apreendida pela Polícia Militar em Mimoso do Sul

Policiais militares apreenderam, na última quinta-feira (14), uma moto que estava com o chassi adulterado, que estava estacionada em uma praça no centro de Mimoso do Sul.

Leia também: Polícia Militar apreende menor vendendo drogas em Marataízes

De acordo com a Polícia Militar (PM), os militares realizaram uma abordagem a uma motocicleta Honda, de cor preta, que após verificação, foi constatado que tanto a numeração do chassi quanto a do motor, estavam raspados impossibilitando a identificação.

Entretanto, os policiais perguntaram ao condutor a origem da moto. Ele informou que comprou de um homem que tem uma revendedora de veículos no distrito de Conceição do Muqui, na cidade de Mimoso.

Portanto, a moto foi apreendida e encaminhada ao pátio credenciado do Detran. O condutor da moto foi conduzido até a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.