Polícia Militar apreende menor vendendo drogas em Marataízes

Um menor de idade foi apreendido por policiais militares da Força Tática da 9ª Companhia Independente, na noite da última quarta-feira (13), em Marataízes. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o adolescente estava comercializando drogas.

Ainda segundo a PM, a corporação recebeu denúncias anônimas que relatavam atividades de tráfico de drogas em um local conhecido como “Beco do Leon”, situado no bairro Barra do Itapemirim.

Diante das informações, os militares responderam prontamente, dirigindo-se ao local indicado. Após uma abordagem eficiente conseguiram apreender o suspeito, um menor de idade. A ação resultou na apreensão de 10 buchas de haxixe e cinco buchas de maconha.

Para dar continuidade às medidas legais, o menor e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional de Itapemirim, onde a autoridade policial de plantão adotou as devidas providências cabíveis.