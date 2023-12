Moto roubada é apreendida pela Polícia Militar na BR-101, em Mimoso

A Polícia Militar (PM), apreendeu, na manhã da última segunda-feira (4), uma moto roubada que estava abandonada na estrada próximo a BR-101, que dá acesso a zona rural de Mimoso do sul.

De acordo com a PM, os militares foram até o local para averiguar uma denúncia anônima de uma moto que estava abandonada. No local, os policiais identificaram a moto Honda CG, de cor verde, jogada em frente a uma porteira.

Portanto, após verificação das características da motocicleta, os militares confirmaram que se tratava de furto e roubo.

Diante disso, a moto foi removida para o Pátio Credenciado do Detran. A ocorrência foi entregue na delegacia de Atílio Vivácqua. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

