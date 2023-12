Motociclista morre após bater e cair embaixo de ônibus em Anchieta

Um motociclista, ainda não identificado, morreu, no início da noite da última terça-feira (12), após bater na lateral e cair embaixo de um ônibus, no trevo de acesso à Praia de Ubu, em Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), os militares foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito no trevo de acesso à Praia de Ubu, Anchieta, envolvendo um ônibus e uma motocicleta. No local, a equipe verificou que o motociclista estava no interior da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) sendo atendido e, em seguida, foi levado ao Pronto Atendimento do município.

Em contato com o condutor do ônibus, os policiais foram informados que o veículo estava parado no ponto, localizado no Trevo de Ubu. Quando o ônibus saiu para fazer a rotatória, um motociclista, em alta velocidade, colidiu na lateral do veículo, vindo a cair. Com o impacto, ele parou embaixo do ônibus e o condutor do veículo solicitou socorro à vítima, permanecendo no local até a chegada da PM e do Samu.

No entanto, o motorista do ônibus realizou o teste do bafômetro que deu negativo. A moto foi guinchada, pois estava com o licenciamento atrasado. Após os procedimentos no local, os policiais se deslocaram até o PA de Anchieta, onde foram informados que o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.