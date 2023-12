Motociclistas são socorridos com ferimentos após acidente em Cachoeiro

Na tarde da última quarta-feira (13), dois motociclista precisaram ser socorridos para o hospital após se acidentarem na avenida Mauro Miranda Madureira, no bairro Coramara, em Cachoeiro.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM), a equipe que fazia ronda pela região, se deparou com um acidente, envolvendo uma Honda CG Fan, vermelha e uma Honda CG Fan, de cor preta, caidas no acostamento da pista.

O Serviço de Atendiemento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e socorreu as vítimas com ferimentos leves para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.