Motorista perde controle e caminhão com alface tomba na BR-101

Um caminhão que transportava carga de alface, tombou, na noite da última quarta-feira (13), após o motorista perder o controle e invadir o acostamento no km 219, da BR-101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 22h.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), policiais rododoviários federais e equipe Eco101 foram acionadas, pois um caminhão, carregado com alface, havia tombado na rodovia.

O motorista do caminhão teve ferimentos graves e o carona ferimentos leves. As vítimas foram socorridas para um hospital.

Fotos: Divulgação/PRF