MPES abre seleção para estágio de graduação e pós-graduação em Direito 

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) abre inscrições para a seleção de estagiárias(os) de graduação e pós-graduação em Direito para os municípios de Vitória, Linhares e São Gabriel da Palha.

As inscrições podem ser efetuadas até o dia 09 de janeiro de 2024 e as provas serão realizadas em janeiro de 2024. As datas e locais de prova serão enviados aos candidatos, por e-mail, após o período de inscrições.

Para Vitória há vaga de graduação e pós-graduação em Direito destinada à Assessoria Administrativa, cuja principal área de atuação é contrato administrativo.

Para Linhares há duas vagas de graduação em Direito.

Para São Gabriel da Palha, a seleção será para uma vaga de graduação e uma de pós-graduação em Direito.

Excepcionalmente, para a vaga de graduação de São Gabriel da Palha, poderão se inscrever candidatas(os) que estejam cursando a partir do 3º período. Para Vitória e Linhares a(o) candidata(o) de graduação deverá estar cursando a partir do 5º período no ato da contratação.

As(os) candidatas(os) de pós-graduação devem ser bacharéis em Direito e estar cursando pós-graduação na área.

A carga horária do estágio de pós-graduação é de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais, e o valor da bolsa de estágio é de R$ 1.600,00, além de R$ 100,00 para auxílio-transporte. Para os estagiários de graduação, a carga horária é de quatro horas diárias, a bolsa é de R$ 800,00 e o auxílio-transporte é de R$ 100,00.

Vitória: https://forms.gle/cqhrRYeT1gy4Zsmq6

Linhares: https://forms.gle/2HEDiHxbdNGTeZdA6

São Gabriel da Palha: https://forms.gle/Q3aQ9tvrea5XP1Ls6