MUG inova e prepara, em segredo, 5km de fantasias com estampas exclusivas

Surpresa até o sinal verde no Sambão do Povo! Na busca pelo bicampeonato, a MUG (Mocidade Unida da Glória) só vai revelar suas fantasias do Carnaval 2024 no dia do desfile, garantindo assim ainda mais impacto para foliões e jurados.

Funcionará assim: as 8 alas da comunidade, que não são comercializadas, serão guardadas a sete chaves até o dia do desfile. São elas: baianas, velha guarda, passistas, alas coreografadas, alas de comunidade e bateria.

As outras 12 alas, estas sim comercializadas, serão apresentadas para venda apenas com os tecidos em branco. As estampas – e o real resultado final – só serão descobertas pelo público no dia em que o Leão da Glória entrar na avenida para buscar mais um troféu para Vila Velha.

Engana-se, aliás, quem acha que o desfilante pode torcer o nariz na hora de garantir a sua fantasia: “A MUG já é conhecida pelo seu luxo nas fantasias e pelo capricho no acabamento. Aliás, algumas alas já estão esgotadas, por conta da procura de foliões tradicionais da nossa escola.

Mas as vendas oficiais começam na primeira quinzena de dezembro. É preciso correr! Neste desfile em que vamos homenagear a vida e obra do pintor Homero Massena, vamos também ‘colorir’ nossas fantasias somente na avenida! O nosso folião, é claro, vai saber algumas horas antes, quando receber a sua”

“Estão sendo criados 5 km de tecidos exclusivos para o desfile. Tanto essa criação, quanto a aplicação nas fantasias, são feitas no Espírito Santo.

Valorizar a mão de obra capixaba é uma das nossas premissas”, completa Robertinho, que também segue ainda mais confiante com a harmonia da escola – aquele quesito em que julgadores avaliam o canto dos componentes e como ele se entrosa com o ritmo da bateria e a entonação do intérprete da agremiação.

“Grande parte dos nossos foliões são da comunidade. Ou estão envolvidos com a escola, ou são das redondezas ou ainda assim são frequentadores assíduos dos nossos ensaios e festas.

Isso garante um chão de escola forte, que canta firme, canta alto, e orgulhoso de ser MUG”, finaliza.

O preço das fantasias segue o de outrora: R$ 199,99 – preço único, podendo ser dividido no cartão em até três vezes. A quadra da MUG fica na rua Mourisco, sem número, na Glória, em Vila Velha.